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В Харькове прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харькове сегодня, 12 марта, местные жители услышали взрывы. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Местные власти пока не раскрывают деталей взрывов и не называют причин. 

Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. 

При этом в Воздушных силах предупреждали, что в Харьковской области есть угроза баллистики. 

Обновлено 15:38

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харьковском районе три вражеских прилета. Предварительно без пострадавших. 

Тип вооружения и другие детали еще устанавливают. 

Удары по Харькову

Напомним, российские оккупанты часто наносят удары по Харькову. Для этого они используют дроны и ракеты. 

В частности, вчера, 11 марта, в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов был прилет на территории Слободского района города и были повреждены жилые здания.

В прокуратуре показали видео с места происшествия, где работали экстренные службы по ликвидации последствий.

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ХарьковВойна России против УкраиныВоздушная тревогаВзрывы