В Харькове прогремели взрывы

В Харькове сегодня, 12 марта, местные жители услышали взрывы. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Местные власти пока не раскрывают деталей взрывов и не называют причин.
Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
При этом в Воздушных силах предупреждали, что в Харьковской области есть угроза баллистики.
Обновлено 15:38
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харьковском районе три вражеских прилета. Предварительно без пострадавших.
Тип вооружения и другие детали еще устанавливают.
Напомним, российские оккупанты часто наносят удары по Харькову. Для этого они используют дроны и ракеты.
В частности, вчера, 11 марта, в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов был прилет на территории Слободского района города и были повреждены жилые здания.
В прокуратуре показали видео с места происшествия, где работали экстренные службы по ликвидации последствий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.