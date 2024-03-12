У Харкові пролунали вибухи

Місцева влада поки не розкриває деталей вибухів і не називає причин.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

При цьому у Повітряних силах попереджали, що в Харківській області є загроза балістики.

Оновлено 15:38

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харківському районі три ворожі прильоти. Попередньо без постраждалих.

Тип озброєння та інші деталі ще встановлюють.

Удари по Харкову

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по Харкову. Для цього вони використовують дрони та ракети.

Зокрема, вчора, 11 березня, у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів був приліт на території Слобідського району міста та були пошкоджені житлові будівлі.

У прокуратурі показали відео з місця події, де працювали екстренні служби з ліквідації наслідків.