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В Харькове прозвучали взрывы

Фото: в Харькове прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 18 мая, в Харькове прозвучали взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент официальных сообщений о причинах и последствиях взрывов не поступало. Жителей региона до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или соблюдать правило "двух стен".

Ранее мы писали, что в Украине поздно вечером 17 мая объявили масштабную воздушную тревогу.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области из артиллерии.

Также мы писали, что оккупанты с начала этой недели усилили обстрелы Харьковской области. Также сообщалось о взрывах в Одессе.

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