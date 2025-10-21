В Харькове прогремели громкие взрывы: на город летели КАБы

Россияне в ночь с 20 на 21 октября запустили в направлении Харькова КАБы. В городе была слышна серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Харькове была слышна серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 00:00.
Накануне военные информировали, что зафиксировали пуски КАБов с авиации РФ. Авиабомбы летели на Харьковскую область с севера. Затем стало известно, что по меньшей мере один КАБ летит на Харьков.
Обновлено в 00:14
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку. По его словам, под ударом, предварительно, индустриальный район.
"Харьков атакован вражескими КАБами - в городе прогремели взрывы. Предварительно - Индустриальный район. Детали уточняем. Есть угроза повторных ударов - будьте осторожны", - написал он.
Тем временем в городе был слышен еще один взрыв.
Обновлено в 00:17
"Четыре взрыва прогремели в городе в последние минуты. Предварительно в том же Индустриальном районе", - сообщил Терехов.
Обновлено в 00:50
Терехов уточнил, что предварительно есть информация о попадании в частный сектор Индустриального района. Сейчас на месте удара РФ пожар и есть пострадавшие.
"На данный момент известно о четырех пострадавших - у всех острая реакция на стресс", - добавил он.
По состоянию на 00:09 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Новость дополняется...
Отметим, что россияне фактически ежедневно обстреливают Харьков, применяя для ударов дроны, ракеты и авиабомбы.
Например, утром 18 октября враг ударил беспилотником по общежитию. В результате атаки было повреждено остекление окон на первом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.
Также мы писали, что поздно вечером, 5 октября, на город массовый налет дронов. Враг ударил минимум 15 раз, в результате чего были повреждены дома в частном секторе, а также пострадали люди.