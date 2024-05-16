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В Харькове раздались громкие взрывы

Четверг 16 мая 2024 00:20
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В Харькове раздались громкие взрывы Иллюстративное фото: РФ ударила по ХАркову 16 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска в ночь на 16 мая в очередной раз нанесли удар по городу Харьков. Там были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВД Олега Синегубова.

"В городе очень громко. Будьте осторожны", – написал Терехов.

В то же время Синегубов призвал граждан находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 00:15 о пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Напомним, днем 15 мая россияне ударили по жилой многоэтажке в Харькове. Тогда ранения получили два человека.

Стоит отметить, что с начала года россияне начали все активнее наносить удары по Харькову. В городе была уничтожена критическая инфраструктура, что привело к отключению электроэнергии.

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