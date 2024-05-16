У Харкові пролунали гучні вибухи

Російські війська в ніч на 16 травня в черговий раз завдали удару по місту Харків. Там було чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У місті дуже гучно. Будьте обережні", - написав Терехов.

Водночас Синєгубов закликав громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Станом на 00:15 про постраждалих та пошкодження не повідомлялось.

Нагадаємо, вдень 15 травня, росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці в Харкові. Тоді поранення отримали дві людини.

Варто зауважити, що з початку року росіяни почали все активніше завдавати ударів по Харкову. У місті було знищено критичну інфраструктуру, що призвело до відключення електроенергії.

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