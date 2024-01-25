В Харькове объявили день траура по жертвам обстрелов 23 января

"Ракетные обстрелы 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны. В связи с чем сегодня в городе объявляется день траура", - заявил мэр города.

Сообщается, что российские войска для удара использовали зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и "Искандеры".

Ракетный удар по Харькову 23 января

Напомним, что вчера утром во время массированной ракетной атаки российские оккупанты нанесли два удара по Харькову. Больше всего была повреждена многоэтажка на Салтовке.

Кроме того, позже оккупанты в тот же день снова обстреляли Харьков. Под удар попал в частности центр города. Россияне ударили по жилой застройке и зданию научного заведения.

Как выглядит центр Харькова после ракетной атаки и что известно о последствиях последних обстрелов – читайте в материале РБК-Украина.