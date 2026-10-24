В Киеве мужчина среди улицы открыл огонь из пистолета, есть погибший и раненый

В Святошинском районе Киева произошла стрельба во время конфликта между мужчинами, в результате чего один человек погиб, а другой был госпитализирован с ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

На одной из улиц столицы возник конфликт между мужчиной.

Во время спора один из участников получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

От полученных ранений один из потерпевших погиб на месте. Другого участника конфликта с ранениями доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Стражи порядка оперативно отреагировали на происшествие и задержали стрелка на месте.

На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства и причины трагического конфликта.