В Киеве мужчина среди улицы открыл огонь из пистолета, есть погибший и раненый
В Святошинском районе Киева произошла стрельба во время конфликта между мужчинами, в результате чего один человек погиб, а другой был госпитализирован с ранениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
На одной из улиц столицы возник конфликт между мужчиной.
Во время спора один из участников получил травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.
От полученных ранений один из потерпевших погиб на месте. Другого участника конфликта с ранениями доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
Стражи порядка оперативно отреагировали на происшествие и задержали стрелка на месте.
На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства и причины трагического конфликта.
Напомним, что подобные случаи в регионе происходят не впервые.
В частности, ранее в Киевской области мужчина устроил стрельбу возле детской площадки, в результате чего также пострадали люди.
Кроме того, подобный случай произошел в Вышгородском районе области.
Тогда в Киевской области мужчина устроил стрельбу в магазине, за что также может получить до семи лет заключения.