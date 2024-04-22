В Харькове раздаются взрывы. Россияне наносят удары по городу

Обстрел Харькова 22 апреля

Напомним, сегодня днем, 22 апреля, в Харькове прогремел взрыв. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты обстреляли город, они целились по объекту телевизионной инфраструктуры.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, враг использовал для атаки управляемую авиационную ракету Х-59.

В Госспецсвязи рассказали, что в результате удара по телевышке временно отсутствует трансляция телевизионного сигнала. Работы по восстановлению продолжаются.

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