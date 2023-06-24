Угроза атаки ракет и дронов. В раде областей снова объявлены воздушные тревоги

Воздушные тревоги снова были объявлены в Украине в ряде областей в ночь на субботу, 24 июня. Существует угроза воздушных атак противника с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram .

Военные предупредили об угрозе атак барражирующими боеприпасами (ударными дронами) в Сумской области.

Кроме того, в ряде регионов есть угроза вражеских ракетных атак.

"Внимание! Восток, Юг - ракетная опасность!" - говорится в публикации.

В ВС призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на сейчас тревоги были объявлены практически на половине территории Украины.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 24 июня

Расширение тревог

Также в ВС предупредили, что угроза атак ударных дронов зафиксирована и в Черниговской области. Там также зазвучали сигналы воздушной тревоги.

Вскоре тревоги зазвучали и Киеве и области, а также других регионах. Жителей просят отправляться в укрытия, не забывать о правиле "двух стен".

В Воздушных силах заявили о ракетной опасности в Центре.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 24 июня

"Крылатые ракеты двигаются с южного направления на север!" - говорится в сообщении.

Впоследствии военные объявили о ракетной опасности на Западе страны.

Глава Киевской ГВА Сергей Попко призывает киевлян находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Он заявил, что в столице - ракетная опасность.

"Зафиксировано несколько крылатых ракет с юга в направлении центральных областей!" – информируют в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 24 июня

Воздушная атака по Украине ночью 24 июня

Чуть ранее в Воздушных силах заявили, что с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны - в 02.20.

Отметим, что перед этим в пятницу были объявлены четыре воздушных тревог за день, крайняя - около 23:00, но длилась она не долго. Кроме того, в Воздушных силах сообщали о пуске крылатых ракет.

Напомним, что ранее последняя воздушная атака РФ по Украине была в ночь на 22 июня. Тогда РФ запустила по Украине 3 крылатых ракеты Х-22, 3 баллистических ракеты "Кинжал" и 4 дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона.