В Харькове из-за удара "Искандером" есть погибший, число раненых возросло, - Зеленский
В результате сегодняшнего ракетного удара по центру Харькова известно об одном погибшем. При этом пострадавших - более десяти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что в Харькове продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами остались люди.
"По состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.
Он заверил, что для спасательной операции привлекли все необходимые силы.
Также, как добавил глава государства, Россия получит ответ, а ее террор будет неизбежно наказан.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 6 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по центру Харькова. В результате этого было известно о пострадавших.
В частности, по состоянию на 14:00 сообщалось о восьми раненых в результате обстрела мирных жителях.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двух женщин госпитализировали в хирургию.
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