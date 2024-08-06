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В Харькове из-за удара "Искандером" есть погибший, число раненых возросло, - Зеленский

Вторник 06 августа 2024 19:34
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В Харькове из-за удара "Искандером" есть погибший, число раненых возросло, - Зеленский Фото: россияне ударили по центру Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего ракетного удара по центру Харькова известно об одном погибшем. При этом пострадавших - более десяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что в Харькове продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами остались люди.

"По состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.

Он заверил, что для спасательной операции привлекли все необходимые силы.

Также, как добавил глава государства, Россия получит ответ, а ее террор будет неизбежно наказан.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по центру Харькова. В результате этого было известно о пострадавших.

В частности, по состоянию на 14:00 сообщалось о восьми раненых в результате обстрела мирных жителях.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двух женщин госпитализировали в хирургию.

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