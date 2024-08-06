В Харькове из-за удара "Искандером" есть погибший, число раненых возросло, - Зеленский

В результате сегодняшнего ракетного удара по центру Харькова известно об одном погибшем. При этом пострадавших - более десяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что в Харькове продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами остались люди.

"По состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.

Он заверил, что для спасательной операции привлекли все необходимые силы.

Также, как добавил глава государства, Россия получит ответ, а ее террор будет неизбежно наказан.