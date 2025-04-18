В Харькове резко возросло количество пострадавших после обстрела РФ

В Харькове резко возросло количество пострадавших после удара баллистикой. Россияне ударили по городу в Страстную пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, ГСЧС Украины.

"Всего погиб 1 человек. На месте удара также работают спасатели из Луганской области. Работы продолжаются", - отметили спасатели.

По состоянию на 10:52 количество пострадавших в Харькове возросло до 82 человек, из них 6 детей.

Атака РФ баллистикой по Харькову

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову в Страстную пятницу, 18 апреля. Атаку россияне, по всей видимости, специально провели ранним утром, около 5:00, когда большинство людей еще спят.

Захватчики запустили по жилым кварталам Харькова три баллистические ракеты "Искандер". Удар пришелся по по Основянскому району.

Как и в случае недавних обстрелов Кривого Рога и Сум, ракета разорвалась в воздухе. Такую тактику россияне используют для поражения большей территории, и, следовательно, для большего количества пострадавших.

До недавнего времени сообщалось, что из-за обстрела Харькова пострадали 60 людей. Среди пострадавших - четыре девочки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень. Кроме того, погиб 79-летний мужчина.

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