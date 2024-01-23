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В Харькове из-за обстрела разрушен подъезд жилого дома, под завалами люди

Фото: в Харькове после ракетной атаки РФ разрушен подъезд многоквартирного дома (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Терехова, в результате утренних обстрелов зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Также сообщается об отсутствии электроэнергии и частично воды в одной из пострадавших частей Киевского района города.

Начальник Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.

"Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - заявил он.

Удары по Харькову

Стоит отметить, что сегодня ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки.

Впоследствии серия взрывов в городе прозвучала утром .

Ракетная атака по Украине 23 января

Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Военные сообщали о пусках крылатых ракет с стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Серия мощных взрывов раздавалась в Киеве, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.

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