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В Харькове из-за ночных обстрелов повреждены дома и есть пострадавшие

Фото: стали известны последствия ночных обстрелов Харькова (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате российских обстрелов этой ночью в Основянском районе города были повреждены несколько частных домов, произошел пожар. Кроме того, из-за вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Мэр проинформировал, что пострадавшие - женщины. Им оказывают медицинскую помощь в больнице.

В одном из трех поврежденных домов произошел пожар.

"Ночью под вражеским обстрелом был Основянский район города. Повреждены три частных дома, в одном из них был пожар. Пострадали две женщины, обе госпитализированы", - написал мэр в своем Telegram.

Как уточнил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пострадавшим женщинам в Харькове 50 и 75 лет

Кроме того, рассказал чиновник, пожар в Основянском районе города в частном доме возник вследствие падения обломков боеприпаса.

Также были повреждены авто и хозяйственные сооружения.

Воздушная атака РФ по Украине

Как сообщалось ранее, 7 июля поздно вечером в Воздушных силах Украины заявили, что был зафиксирован взлет 4 бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. А 8 июля в 01:41 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Позже военные сообщали о нескольких группах крылатых ракет, направлявшихся в сторону разных областей Украины, в частности в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую. Объявление об отбое ракетной угрозы было около 03:50.

Добавим, ранее в эту ночь во время сообщения об угрозе баллистики в Сумах был слышен звук взрыва. Также взрыв был слышен в Николаеве - он, вероятно, произошел за пределами города. О взрыве сообщалось также в Харькове.

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Харьков