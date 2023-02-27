В Черниговской области возобновляют уличное освещение и электротранспорт

Со вторника, 28 февраля, в Черниговской области возобновляют уличное освещение и работу электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"С завтрашнего дня, при условии достаточных лимитов электроснабжения, электротранспорт и фонари будут работать с учетом комендантского часа (23:00 - 4:00) и согласно решения органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что на территории области будет оптимизирован алгоритм патрулирования.