"Искандеры" и первый удар с "кассетами": какая угроза нависла над Харьковом и как от нее избавиться

Российские войска вчера в течение дня активно атаковали Харьков баллистикой. При этом впервые россияне применили для атаки на город ракету с кассетным боеприпасом. Не исключено, что враг сменил тактику и теперь для харьковчан есть угроза, что "Искандеры" РФ начнет применять куда чаще.

Детальнее о том, какая угроза нависла над Харьковом и как решить проблему - в материале РБК-Украина ниже.

Об ударах по Харькову "Искандерами" и ракетой с кассетным боеприпасом

25 июля враг с периодичностью применял 5 баллистических "Искандеров", одна из ракет имела кассетную боевую часть. Так, первый обстрел произошел в 5:00, когда РФ выпустила две ракеты. Впоследствии, в 12:15, оккупанты нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а около 14:20 произошла третья атака. Уже после 17:00 произошел очередной удар - вражеская авиация сбросила КАБ. Как стало известно, управляемая авиабомба разрушила дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова. В результате взрыва есть легко раненые. Самого бизнесмена не было дома в момент "прилета", в Facebook он обнародовал фото, где с котом стоит на фоне разрушенного здания.

Фото: россияне разрушили дом харьковского бизнесмена и волонтера (facebook.com/sapronov.yuri)

Мэр Харькова Игорь Терехов обратил внимание, что вражеские атаки произошли после относительно продолжительного затишья. По его словам, "до этого дня в городе было определенное спокойствие", но все равно "чувствовалось напряжение".

В результате атак были попадания не только в частный дом, а также в офисные здания, где располагался гуманитарный центр разминирования швейцарской фирмы, также были повреждены и автомобили этой организации. Кроме того, под ударом были и промышленное предприятие. Особенностью этой атаки стало то, что россияне нанесли повторный удар по месту, где уже был "прилет", но уже ракетой с кассетным боеприпасом. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что этот удар был нанесен намеренно, чтобы нанести наибольший ущерб ГСЧС, медикам, полиции. Впрочем, правоохранители и спасатели покинули место атаки РФ за 10 минут до повторного обстрела.

"Однако они (россияне, - ред.) ударили кассетой, кассета разлетелась по значительной площади и были ранены люди, которые проходили прямо мимо частного предприятия по улице, или находились в частном секторе, расположенном рядом", - рассказал Тимошко.

Всего за день в городе в результате вражеских ударов пострадали 12 человек.

РФ переключилась с С-300 на "Искандер"? Как решить проблему

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина сказал, что в настоящее время Харьков не может противодействовать "Искандерам", потому что в городе отсутствует ПВО, которая может сбить баллистические ракеты.

"Искандеры" они начали в первую очередь использовать потому, что раньше они обстреливали Харьков из С-300. Но эти ЗРК сейчас находятся в зоне поражения M142 HIMARS. И в Белгородской области один из таких комплексов, постоянно обстреливавший Харьков, был уничтожен. Итак, россияне перешли к использованию "Искандеров". У них значительно больше дальность полета ракеты и поэтому они могут в ближайшее время перейти исключительно на обстрел Харькова или "Искандерами" или северокорейскими KN-23, которые являются аналогом 9М723", - говорит Коваленко.

По его мнению, угроза для Харькова, безусловно, возросла. Поскольку враг прибег к террору харьковчан теперь и с использованием ракет с кассетной боевой частью. Он объясняет, что такое вооружение вообще используется для того, чтобы нанести поражение большому скоплению людей или техники.

"Например, полевой лагерь или какая-нибудь стоянка автомобильного транспорта, техники военной и т.д. Потому что кассетная боевая часть бьет не точечно, а по большой площади. Там примерно 1,5-2 и даже больше километров в зависимости от высоты, где раскрывается эта боевая часть. И она бьет по площади, охватывая как здания, так и людей, которые там находятся", - отмечает Коваленко.

Он замечает, если такую ракету используют по городу, по населенному пункту, то это однозначно террористический акт. Потому что цель такого удара - убить как можно больше гражданских, которые будут находиться в зоне поражения, и повредить гражданские объекты и инфраструктуру. Поскольку там, куда прилетают эти суббоеприпасы, велик риск возникновения пожаров.

Эксперт обратил внимание, что по Одессе, например, уже такой прилетал такой кассетный "Искандер" и не раз. Он напомнил баллистический удар РФ по Трассе здоровья 29 апреля. Тогда враг целился по гражданской зоне для прогулок и занятия спортом, в результате чего десятки получили ранения, были жертвы.

"Поэтому я думаю, что россияне продолжат эту практику, понимая, что С-300 нам использовать рискованно. Как с этим бороться? Сбивают баллистические "Искандеры" Patriot. Но Patriot не поставят в Харькове, пока там не будет сформирована полноценная эшелонированная ПВО, а это достаточно сложный процесс", - подытожил Коваленко.