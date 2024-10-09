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В Харькове раздались взрывы, в городе есть "прилет"

Среда 09 октября 2024 15:39
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В Харькове раздались взрывы, в городе есть "прилет" Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове могли прозвучать взрывы из-за вражеских ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Россияне ударили по открытой территории в Шевченковском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"В городе был слышен взрыв! Харьков может находиться под ударами КАБов. Возможны повторные пуски. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Позже городской голова добавил, что, согласно предварительной информации, россияне попали по району плотной жилой застройки.

Добавим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 15:17. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в свою очередь, предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В Харькове раздались взрывы, в городе есть &quot;прилет&quot;

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:31 (alerts.in.ua)

Обошлось без жертв

По словам Терехова, вражеский удар пришелся на открытую местность, впрочем, осмотр территории продолжается.

В частности из-за обстрела в близлежащих многоэтажках выбиты стекла.

О пострадавших сообщений не поступало.

Как отметил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, речь идет о Шевченковском районе города.

Обстрелы Украины

Последние месяцы, почти ежедневно враг ночью атакует Украину. В качестве примера, в ночь на 9 октября, террористы атаковали Полтавскую область тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", которые были запущены из Курской области России. В частности враг запустил 22 ударных беспилотных летательных аппарата (БпЛА).

К отражению ночного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и не только. В общей сложности противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 21 дрон. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России.

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