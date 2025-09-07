В Харькове был слышен взрыв

В ночь на 7 сентября в Харькове прогремел взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Харькове прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 00:12.

Накануне военные предупреждали, что в Харьковской области зафиксировано несколько групп ударных дронов россиян.

Кроме того, мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" информировал, что на или через Харьков летят 6 беспилотников.

Комментариев от местных властей пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Этой ночью враг массированно атакует Украину дронами.