В Харькове был слышен взрыв

Воскресенье 07 сентября 2025 00:20
В Харькове был слышен взрыв Фото: этой ночью враг массированно атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 сентября в Харькове прогремел взрыв. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Харькове прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 00:12.

Накануне военные предупреждали, что в Харьковской области зафиксировано несколько групп ударных дронов россиян.

Кроме того, мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" информировал, что на или через Харьков летят 6 беспилотников.

Комментариев от местных властей пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Этой ночью враг массированно атакует Украину дронами.

В Харькове был слышен взрыв

Обстрел Харькова

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Харьков, применяя для атаки дроны, ракеты и авиабомбы.

Например, в ночь на 18 августа город подвергся массированной атаке дронов. Рано утром один из "Шахедов" попал в многоэтажку в Индустриальном районе, в результате чего был пожар на нескольких этажах двух подъездов.

По итогу было известно о 7 погибших и 24 пострадавших.

