Фото: РФ атаковала громаду в Днепропетровской области и разрушила предприятие (GettyImages)

В субботу, 21 января, россияне нанесли удар по Марганецкой громаде в Днепропетровской области из реактивной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня вечером под вражеский удар попала Марганецкая община в Никопольском районе", - говорится в сообщении. Лукашук отметил, что днем российские оккупанты попали по ней из тяжелой артиллерии и РСЗО. "Есть разрушение на одном из промышленных предприятий, масштабы выясняются. В результате атаки с людей никто не пострадал", - добавил глава облсовета.