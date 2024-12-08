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В Харькове у входа в здание полиции сдетонировало неизвестное устройство

Фото: причастные устанавливаются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Слободском районе Харькова около 17:00, 8 декабря, прозвучал взрыв. Он не был связан с боевыми действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

По предварительным данным установлено, что около центрального входа в административное здание территориального отдела полиции сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших к счастью нет.

Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия.

"Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос открытия уголовного производства", - резюмировали в полиции Харьковской области.

Напомним, днем 26 ноября появилась волна сообщений о "минировании" зданий в ряде регионов Украины. Информация об этом поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений и больниц.

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