В Харькове у входа в здание полиции сдетонировало неизвестное устройство

Напомним, днем 26 ноября появилась волна сообщений о "минировании" зданий в ряде регионов Украины. Информация об этом поступила в десятки государственных учреждений, учебных заведений и больниц.

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