У Харкові біля входу в будівлю поліції здетонував невідомий пристрій

Нагадаємо, вдень 26 листопада з'явилася хвиля повідомлень про "мінування" будівель у низці регіонів України. Інформація про це надійшла в десятки державних установ, навчальних закладів і лікарень.

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