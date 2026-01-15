ua en ru
В Харькове 400 тысяч человек остались без света и отопления после удара РФ, - Зеленский

Харьков, Четверг 15 января 2026 21:30
В Харькове 400 тысяч человек остались без света и отопления после удара РФ, - Зеленский Иллюстративное фото: у части Харькова пропал свет после атаки россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харькове в результате российского удара сотни тысяч местных жителей остались без электро- и теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства сегодня, 15 января, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, президент рассказал о ситуации в Харькове.

"Сегодня днем ​​они атаковали Харьков, и сразу же 400 тысяч человек остались без отопления и электричества", - отметил Зеленский.

Удар по энергообъекту в Харькове

Напомним, сегодня, 15 января, российские оккупанты нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявлял о том, что удары были нанесены по пригороду.

При этом позже Терехов рассказал, что в городе в результате атаки россиян был разрушен крупный энергетический объект.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о том, что масштабы разрушений и последствия ударов выясняются.

По словам мэра, после атаки предпринимались меры для минимизации последствий.

Синегубов также отмечал, что в Харькове и области продолжают действовать плановые отключения света.

Стоит заметить, что самая сложная ситуация с электроэнергией по состоянию на 15 января остается в Киеве. Россияне во время последних массированных ударов повредили энергообъекты в столице.

Графики отключения света Харьков Электроэнергия Война в Украине Ракетный удар Отключение света
