ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Харькове с 1 января возрастут тарифы на воду: сколько придется платить

19:53 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Харькове с 1 января возрастут тарифы на воду: сколько придется платить Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В Харькове с начала 2027 возрастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского городского совета.

Новые тарифы на воду в Харькове

Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения, установили следующие тарифы по НДС:

  • водоснабжение - 57,50 гривны за кубометр;
  • водоотвод - 27,99 гривны за кубометр.

В настоящее время эти услуги стоят 48,63 и 20,61 гривны за кубометр соответственно.

Для предприятий, работающих в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, тарифы с 1 января составят 26,22 гривны за кубометр воды и 10,12 гривны за кубометр водоотвода. Все суммы указаны с НДС.

В Департаменте экономики и коммунального имущества горсовета объяснили, что пересмотр тарифов является вынужденным шагом. Его связывают с производственной себестоимостью услуг, в том числе расходами на электроэнергию, реагенты и материальные ресурсы.

Тарифы на воду в других городах

В горсовете сравнили новые харьковские тарифы с проектами цен на 2027 год в других городах. По приведенным данным, суммарная плата за водоснабжение и водоотвод составит почти 111 гривен за кубометр в Киеве, почти 110 гривен - в Днепре, около 102 гривен - в Одессе и более 97 гривен - во Львове.

Из 17 городов, которые сравнивали, только в трех суммарная плата за воду будет ниже, чем в Харькове.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 августа в ряде украинских городов начали действовать новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. В частности, во Львове суммарная стоимость услуг выросла до 56,38 грн за кубометр, а в Полтаве новый тариф составил 83,71 грн.

Впоследствии Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотвод до 63,79 гривны за кубометр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Водоснабжение Харьков Тарифы на ЖКХ
Новости
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone