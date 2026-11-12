В Харькове с 1 января возрастут тарифы на воду: сколько придется платить

В Харькове с начала 2027 возрастут тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского городского совета.

Новые тарифы на воду в Харькове

Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения, установили следующие тарифы по НДС:

водоснабжение - 57,50 гривны за кубометр;

- 57,50 гривны за кубометр; водоотвод - 27,99 гривны за кубометр.

В настоящее время эти услуги стоят 48,63 и 20,61 гривны за кубометр соответственно.

Для предприятий, работающих в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, тарифы с 1 января составят 26,22 гривны за кубометр воды и 10,12 гривны за кубометр водоотвода. Все суммы указаны с НДС.

В Департаменте экономики и коммунального имущества горсовета объяснили, что пересмотр тарифов является вынужденным шагом. Его связывают с производственной себестоимостью услуг, в том числе расходами на электроэнергию, реагенты и материальные ресурсы.

Тарифы на воду в других городах

В горсовете сравнили новые харьковские тарифы с проектами цен на 2027 год в других городах. По приведенным данным, суммарная плата за водоснабжение и водоотвод составит почти 111 гривен за кубометр в Киеве, почти 110 гривен - в Днепре, около 102 гривен - в Одессе и более 97 гривен - во Львове.

Из 17 городов, которые сравнивали, только в трех суммарная плата за воду будет ниже, чем в Харькове.