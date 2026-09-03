В Киеве приняли новые "двойные" тарифы на воду
Киеврада поддержала повышение тарифа на водоснабжение и водоотвод до 63,79 гривен за кубометр. На это есть ряд причин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания сессии Киевской городского рады.
В Киеве подняли тарифы на воду
Решения объясняют ростом стоимости:
- электроэнергии,
- горючего,
- реагентов.
"За" проголосовали 74 депутата.
Мэр Виталий Кличко говорит, что НКРЭКУ рекомендовала поднять тариф еще в 2024 году.
"Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду не может оставаться на прежнем уровне", - сообщил Кличко.
Общий тариф на водоснабжение и водоотвод в Киеве составляет 30,38 гривны за кубометр. Из них водоснабжение - 16,16 гривны за кубометр, водоотвод - 14,22 гривны, обе суммы с НДС.
Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове планируется пересмотреть и в два этапа повысить тариф на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.
Также сообщалось, что с 1 июля во многих городах Украины выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В большинстве случаев услуги подорожали вдвое, а иногда и втрое по сравнению с тарифами, которые не пересматривались еще с 2022 года.