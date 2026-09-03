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В Киеве приняли новые "двойные" тарифы на воду

19:18 03.09.2026 Чт
1 мин
Цену на воду планировали поднять еще в 2024 году
aimg Елена Бджола
В Киеве приняли новые "двойные" тарифы на воду Фото: В Киеве подняли тарифы на воду (Getty Images)
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Киеврада поддержала повышение тарифа на водоснабжение и водоотвод до 63,79 гривен за кубометр. На это есть ряд причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания сессии Киевской городского рады.

В Киеве подняли тарифы на воду

Решения объясняют ростом стоимости:

  • электроэнергии,
  • горючего,
  • реагентов.

"За" проголосовали 74 депутата.

Мэр Виталий Кличко говорит, что НКРЭКУ рекомендовала поднять тариф еще в 2024 году.

"Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду не может оставаться на прежнем уровне", - сообщил Кличко.

Общий тариф на водоснабжение и водоотвод в Киеве составляет 30,38 гривны за кубометр. Из них водоснабжение - 16,16 гривны за кубометр, водоотвод - 14,22 гривны, обе суммы с НДС.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове планируется пересмотреть и в два этапа повысить тариф на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Также сообщалось, что с 1 июля во многих городах Украины выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В большинстве случаев услуги подорожали вдвое, а иногда и втрое по сравнению с тарифами, которые не пересматривались еще с 2022 года.

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