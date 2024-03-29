В Харькове с 1 апреля будут действовать обновленные графики отключения света

По его словам, специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру города после вражеских обстрелов. Однако ситуация все еще сложна, поэтому электроэнергию будут включать по графикам.

Всего будет действовать шесть очередей отключений, а свет постараются выключать на 4 часа.

Новая угроза Харькову

Напомним, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

В результате атаки были повреждены 14 многоэтажек и учебное заведение. Известно о жертве и по меньшей мере 18 раненых, среди которых ребенок.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.

Отключение света в Харькове из-за обстрелов

Напомним, в результате недавних российских массированных комбинированных обстрелов по Харькову и области, в том числе по энергетическим объектам, несколько дней назад весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

С 25 марта в Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии. Он продлится, как планируется, по 31 марта для Харькова и восьми общин области.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

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