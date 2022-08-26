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У Запоріжжі прогримів вибух

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Запоріжжя, П'ятниця 26 серпня 2022 14:42
У Запоріжжі прогримів вибух Фото: у Запоріжжі прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю вдень, 26 серпня, в Запоріжжі прогримів вибух. У місті та області повітряна тривога не була оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Запоріжжі було чути звук вибуху, повідомляють місцеві жителі. При цьому тривога не була оголошена", - йдеться в повідомленні.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в місті працює ППО.

"Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!",- написав він у Telegram.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС повністю відключилася від енергомережі.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС 25 серпня двічі відключалася остання лінія зв'язку станції з енергосистемою України. Згодом стало відомо, що АЕС відновила зв'язок з українською мережею.

Сьогодні всі енергоблоки Запорізької АЕС залишаються відключеними від енергомережі.

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Запоріжжя Вибух Війна Росії проти України
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