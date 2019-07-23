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У Києві "замінували" ЦВК

Новини » Суспільство    23.07.2019 - 20:12
У Києві "замінували" ЦВК
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Держохорона евакуювала представників ЗМІ

Сьогодні, 23 липня, ввечері невідомі повідомили, що в Києві замінували будівлю Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомили в ефірі "112", передає РБК-Україна.

Як повідомляється, співробітники управління Державної охорони евакуювали представників ЗМІ з будівлі до з'ясування всіх обставин події.

"Наші колеги знаходяться, також, як і ми, на вулиці біля ЦВК, є також представники охорони, які пропускають сюди і відвідувачів, і представників ЗМІ. Зараз ворота відкриті тільки на вихід, тобто, якщо ми вийдемо вже за цю територію, то не повернемося в ЦВК, поки не перевірять будівля на предмет наявності вибухівки", - йдеться в повідомленні.

На даний момент біля будівлі центральної комісії знаходяться вибухотехніки зі спецзасобами.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що під час обстеження території контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" піротехніки виявили понад 10 вибухонебезпечних предметів.

Раніше 22 липня на контрольному пункті "Майорське" в ході перевірки після повідомлення про мінування, піротехніки виявили не розірвався артилерійський снаряд калібру 122 мм

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