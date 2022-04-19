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У Харкові закрили для відвідування кладовища через постійні обстріли

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Харків, Вівторок 19 квітня 2022 11:13
У Харкові закрили для відвідування кладовища через постійні обстріли Фото: в Харкові закрили для відвідування кладовища через постійні обстріли (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Жителів Харкова закликають не відвідувати кладовища під час Великодніх свят через обстріли російських окупантів. Поховати померлих можна на всіх, крім двох - "Сосни" та №17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської міськради.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, внаслідок обстрілів зазнали руйнувань десять кладовищ, а також Меморіал жертвам тоталітаризму.

"Варто обмежити відвідування кладовищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польського меморіалу, які обслуговує КП "Ритуал", а також кладовища "Сосни", яке обслуговує СКП "Заповіт". Через часті обстріли кладовища закриті для відвідування", - повідомили в департаменті.

Нагадаємо, в Київському районі Харкова існує велика загроза обстрілів російськими військами. Мешканців просять не виходити на вулицю і залишатися в укриттях.

Додамо, російські окупанти не припиняють обстріли Харкова, в основному ведучи вогонь по житлових районах. В результаті вчорашніх ударів загинули три людини, ще 15 отримали поранення.

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