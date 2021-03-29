У Харкові зафіксували випадок тропічної малярії, хворий помер

У Харкові зареєстрували випадок тропічної малярії, який виявився смертельним. Хворобу підтвердили у 40-річної жінки, яка повернулася з Танзанії.

25 березня медики офіційно зареєстрували випадок малярії. Жінка 14 березня повернулася в Україну з Танзанії, де перебувала місяць. За цей же час вона встигла відвідати і Занзібар.

Відомо, що під час перебування за кордоном ознак малярії жінка не мала, однак відзначала укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду і під час перебування в Танзанії вона не проводила.

За результатами епідрозслідування встановлено, що ознаки захворювання з'явилися у мешканки Харкова 19 березня. Зокрема, загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 градуса.

За допомогою жінка звернулася через чотири дні, проте їй обстежили тільки на наявність COVID-19. На наступний день хвору госпіталізували і виявили збудник тропічної малярії. Лікувальні заходи не допомогли врятувати її життя.