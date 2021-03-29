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В Харькове зафиксировали случай тропической малярии, больной умер

Новина українською → Харьков, Понедельник 29 марта 2021 18:57
В Харькове зафиксировали случай тропической малярии, больной умер Фото: лаборатория (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Харькове зарегистрировали случай тропической малярии, который оказался летальным. Болезнь подтвердили у 40-летней женщины, которая вернулась из Танзании.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

25 марта медики официально зарегистрировали случай малярии. Женщина 14 марта вернулась в Украину с Танзании, где находилась месяц. За это же время она успела посетить и Занзибар.

Известно, что во время пребывания за границей признаков малярии женщина не имела, однако отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Танзании она не проводила.

По результатам эпидрасследования установлено, что признаки заболевания появились у жительницы Харькова 19 марта. В частности, общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 градуса.

За помощью женщина обратилась через четыре дня, однако ей обследовали только на наличие COVID-19. На следующий день больную госпитализировали и обнаружили возбудители тропической малярии. Лечебные меры не помогли спасти ее жизнь.

Напомним, в феврале в Закарпатской области выявили два случая заболевания малярией. Случаи выявили у граждан Республики Конго, которые прилетели в Украину.

Кроме того, в декабре прошлого года в Харькове зарегистрировали случай заражения малярией. Инфицированный вернулся из Экваториальной Гвинеи. Однако мужчина умер.

Добавим, что в мае в Харькове уже регистрировали завозной случай малярии. Тогда болезнь диагностировали у 20-летнего студента.

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