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У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 14:34
У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії
Фото: комар (pixabay)

Студент приїхав в Україну в минулому році

​​У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Студент, якому 20 років, приїхав в Україну 3 вересня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Перші симптоми (слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37 С.) з’явилися ще 9 травня, але він звернувся в лікарню лише через 6 днів.

Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

"16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.
За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався", - заявивли у ЦГЗ.

Нагадаємо, в Україні наразі епідемія коронавірусу. Наразі зафіксовано 19 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 579 - летальні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів коронавірусу.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Харківмалярия
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