Нічний обстріл Харкова: в ОДА показали кадри руйнувань

Вночі російські військові завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, близько о 3:00 дві ракети влучили по територіях навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах Харкова.

"Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу (Холодногірського району, - ред.)", - пише голова ОДА.

Фото: в Харківській області показали кадри руйнувань внаслідок нічних ворожих обстрілів (t.me/synegubov)

Як відзначив Синєгубов, поруч з місцями влучання ракет не було жодної військової інфраструктури.

Фото: в Харківській області показали кадри руйнувань внаслідок нічних ворожих обстрілів (t.me/synegubov)