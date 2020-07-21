У Харкові затримали іранця, якого розшукував Інтерпол

Харківські поліцейські затримали громадянина Ірану, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Підозрюваному 59 років, він знаходився у міжнародному розшуку органами Об’єднаних Арабських Еміратів.

"Вироком суду м. Дубай Об’єднаних Арабських Еміратів від 16.02.2010 злодій заочно засуджений до 3 років позбавлення волі. Міжнародний ордер на арешт громадянина Ірану був виданий наприкінці січня 2016 року прокуратурою Дубая", - повідомили у поліції.

Злочинця виявили та затримали харківські поліцейські. Наразі вирішується питання щодо його екстрадиції до ОАЕ.

Нагадаємо, наприкінці червня на кордоні з Польщею затримали українця, якого розшукували у 190 країнах.

Також повідомлялося про затримання іноземця в Одеській області, Інтерпол шукав його через незаконні переправлення "нелегалів".