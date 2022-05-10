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Стало відомо, як можуть перейменувати 5 станцій метро в Києві

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 13:19
Стало відомо, як можуть перейменувати 5 станцій метро в Києві Фото: станцію "Площа Льва Толстого" можуть перейменувати на "Василя Стуса" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У Києві мають намір перейменувати п'ять станцій метро, назви яких пов'язані з Росією. Сьогодні з'явилися результати онлайн-голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника київського метро Віктора Брагінського.

Як зазначив Брагінський, у рейтинговому голосуванні взяли участь понад 170 тисяч осіб. На думку громадськості п'ять станцій слід перейменувати таким чином:

  • станція "Берестейська" - "Бучанська"
  • станція "Площа Льва Толстого" - "Василя Стуса"
  • станція "Героїв Дніпра" - "Героїв України"
  • станція "Мінська" - "Варшавська"
  • станція "Дружби народів" - "Ботанічна"

"Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради", - додав начальник київського метро.

Фото: результати голосування

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв перейменувати всі об'єкти в столиці, назви яких пов'язані з Росією, до 9 травня.

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