Стало відомо, як можуть перейменувати 5 станцій метро в Києві
У Києві мають намір перейменувати п'ять станцій метро, назви яких пов'язані з Росією. Сьогодні з'явилися результати онлайн-голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника київського метро Віктора Брагінського.
Як зазначив Брагінський, у рейтинговому голосуванні взяли участь понад 170 тисяч осіб. На думку громадськості п'ять станцій слід перейменувати таким чином:
- станція "Берестейська" - "Бучанська"
- станція "Площа Льва Толстого" - "Василя Стуса"
- станція "Героїв Дніпра" - "Героїв України"
- станція "Мінська" - "Варшавська"
- станція "Дружби народів" - "Ботанічна"
"Найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради", - додав начальник київського метро.
Фото: результати голосування
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв перейменувати всі об'єкти в столиці, назви яких пов'язані з Росією, до 9 травня.
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