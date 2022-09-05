У Харкові під час тривоги пролунали вибухи
Фото: У Харкові під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
У Харкові прогриміли вибухи у понеділок, 5 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Вибухи відбулись через 16 хвилин після оголошення повітряної тривоги.
"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.
Нагадаємо, що вчора у Харкові також лунали вибухи.
Раніше росіяни обстріляли Харківську область. Є загиблі серед цивільних.
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