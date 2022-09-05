Фото: У Харкові під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)

У Харкові прогриміли вибухи у понеділок, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибухи відбулись через 16 хвилин після оголошення повітряної тривоги. "Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні. Офіційної інформації від влади щодо вибухів поки немає. Даних про загиблих і постраждалих теж.