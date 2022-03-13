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Авіаудари по Харкову. Як виглядають житлові райони міста

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Харків, Неділя 13 березня 2022 20:46
Авіаудари по Харкову. Як виглядають житлові райони міста Наслідки обстрілів у Харкові (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

Тисячі городян в результаті ворожих атак над Харковом змушені покинути свої будинки, перемістившись зі зруйнованих будинків в бомбосховища.

РБК-Україна показує як виглядають будинки і квартири очима фотографів GettyImages.

Російські окупанти 18-й день поспіль продовжують атакувати Харків обстрілами з землі і повітряними авіаударами.Захисники ЗСУ стійко тримають оборону і все частіше переходять до контратакуючих дій

У суботу, 13 березня, російські окупанти продовжили обстріли мирних спальних районів Харкова, ведучи прицільний вогонь по житлових будинках.

Наслідки обстрілів у Харкові (всі фото: GettyImages)

Раніше ракетні удари були нанесені також по будівлі ОДА, Успенському собору, університету Каразіна і багатьом іншим об'єктам інфраструктури.

Значної шкоди завдано спальним районам міста. Зруйновані будинки і вигорілі вщент квартири в результаті бомбардувань змушують тисячі жителів Харкова покинути свої будинки, перемістившись зі зруйнованих квартир в бомбосховища, а то і зовсім покинути країну в пошуках мирного неба.

Наслідки обстрілів у Харкові (всі фото: GettyImages)

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