Авіаудари по Харкову. Як виглядають житлові райони міста
Тисячі городян в результаті ворожих атак над Харковом змушені покинути свої будинки, перемістившись зі зруйнованих будинків в бомбосховища.
РБК-Україна показує як виглядають будинки і квартири очима фотографів GettyImages.
Російські окупанти 18-й день поспіль продовжують атакувати Харків обстрілами з землі і повітряними авіаударами.Захисники ЗСУ стійко тримають оборону і все частіше переходять до контратакуючих дій
У суботу, 13 березня, російські окупанти продовжили обстріли мирних спальних районів Харкова, ведучи прицільний вогонь по житлових будинках.
Раніше ракетні удари були нанесені також по будівлі ОДА, Успенському собору, університету Каразіна і багатьом іншим об'єктам інфраструктури.
Значної шкоди завдано спальним районам міста. Зруйновані будинки і вигорілі вщент квартири в результаті бомбардувань змушують тисячі жителів Харкова покинути свої будинки, перемістившись зі зруйнованих квартир в бомбосховища, а то і зовсім покинути країну в пошуках мирного неба.
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