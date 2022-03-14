По Харкову окупанти били Іскандерами. З території РФ

Глава Харківської ОВА Олег Синьогубов розповів, що по місту 14 березня ворог завдавати удари ракетами "Іскандер".

Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати Харків. Б'є по житлових масивах, знищує історичний центр, обстрілює Чугуїв, Ізюм, Дергачі.

"Сьогодні ворог уражав, в тому числі ракетними комплексами Іскандер. Кількість постраждалих уточнюється. За інформацією Штабу оборони – атакували з території Росії", - повідомив Синегубов.

Він закликав жителів Харкова обов'язково ховатися в укриття при звуках сирени й не нехтувати правилами безпеки.

Також глава ОВА попросив повідомляти в поліцію про підозрілих осіб, порушення і випадки мародерства.

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