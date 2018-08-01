У Києві на Подолі знайшли гранату, рух транспорту обмежено

Граната була знайдена на алеї поблизу вулиці Верхній Вал

У Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар поліції Києва у Подільському районі Теняна Іванюсь.

"До нас надійшло повідомлення, що на території Верхнього Валу знайшли предмет, схожий на гранату. В даний час на місці працюють вибухотехніки. Висновку про те, що було знайдено - ще немає. Рух буде перекрито до встановлення всіх обставин", - сказала вона.

За даними "Київ Оперативний", граната була знайдена на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24.

Зазначимо, що у зв'язку з цим утворилися затори на вулиці Межигірська, Верхній Вал, Нижній Вал, Хорива і Ярославська.

Нагадаємо, раніше в місті Дніпрі правоохоронці виявили велику схованку боєприпасів, які були незаконно вивезені із зони проведення операції Об'єднаних сил. Все виявлене правоохоронці у присутності понятих опечатали і направили на експертизу.