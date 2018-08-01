У Києві на Подолі знайшли гранату, рух транспорту обмежено
Граната була знайдена на алеї поблизу вулиці Верхній Вал
У Києві на території вулиці Верхній Вал знайшли предмет, схожий на гранату. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар поліції Києва у Подільському районі Теняна Іванюсь.
"До нас надійшло повідомлення, що на території Верхнього Валу знайшли предмет, схожий на гранату. В даний час на місці працюють вибухотехніки. Висновку про те, що було знайдено - ще немає. Рух буде перекрито до встановлення всіх обставин", - сказала вона.
За даними "Київ Оперативний", граната була знайдена на алеї поблизу вулиці Верхній Вал, 24.
Зазначимо, що у зв'язку з цим утворилися затори на вулиці Межигірська, Верхній Вал, Нижній Вал, Хорива і Ярославська.
Нагадаємо, раніше в місті Дніпрі правоохоронці виявили велику схованку боєприпасів, які були незаконно вивезені із зони проведення операції Об'єднаних сил. Все виявлене правоохоронці у присутності понятих опечатали і направили на експертизу.