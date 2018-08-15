У Київській області внаслідок ДТП загорілась вантажівка, двоє загиблих

Вантажівка виїхала на зустрічну смугу та врізалась у ВАЗ

У Київській області поміж селами Ставище та Небелиця сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з легковим автомобілем ВАЗ та вантажівкою "Рено". Внаслідок аварії вантажівка почала горіти, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Зазначається, що інформація про аварію надійшла рятувальникам 15 серпня о 06:14. На місці виклику рятувальники виявили, що внаслідок ДТП автомобіль "Рено" загорівся.

"Пожежу локалізовано о 06:50 та повністю ліквідовано о 07:05. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці", - повідомили у ДСНС.

Причини скоєння ДТП наразі встановлюють слідчі органи. За попередньою інформацією "Киев оперативный", вантажівка вилетіла через відбійник на зустрічну смугу і переїхала ВАЗ.

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року у Львівській області зіткнулись дві вантажівки, внаслідок чого один із водіїв загинув на місці події. Аварія сталась у Бродівському районі на автодорозі Київ - Чоп. Неподалік села Суходоли зіткнулися дві вантажівки, котрі транспортували будматеріали та тканини. Водій іншого транспортного засобу, 24-річний житель Рівненської області, доставлений у лікарню для обстеження та надання медичної допомоги.