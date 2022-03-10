В Харкові майже третина мешканців залишилася без тепла через пошкодження газогону
Російські окупанти вночі продовжували обстрілювати Харків та пошкодили газогін, що призвело до масштабної пожежі. Через це третина мешканців міста залишилася без газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Близько 5 ранку в результаті обстрілу противником Північної Салтівки окупант пошкодив газогін - 30% мешканців міста залишилися без газу, на місці обстрілів утворилася пожежа газу, яка триває досі. Рятувальники посилено працюють на місці події", - зазначив він.
Вночі Харків обстріляли близько 29 раз, проте вороги не завдавали авіаційних ударів.
Ввечері російські окупанти системою залпового вогню "Смерч" пошкодили купол ТРЦ "Нікольський", через що стався обвал в середину.Також постраждали житлові будинки.
Всього за минулу добу ворог наніс 74 артилерійських та мінометних обстрілів в Харківській області. Атаки були в районах Олексіївки, П’ятихаток, Північного шосе, Білогородського шосе, Холодної Гори, Дергачів, Чугуєва, Північної та Південної Салтівки, района ст. метро "академіка Барабашова", центр міста Харкова.
Нагадаємо, окупанти в результаті обстрілів пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь. Без газу та тепла залишилися понад 1 млн українців.
Детальніше про Харків та Харківську область можна дізнатися в матеріалі РБК-Україні.
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