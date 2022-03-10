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В Харкові майже третина мешканців залишилася без тепла через пошкодження газогону

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Харків, Четвер 10 березня 2022 09:52
В Харкові майже третина мешканців залишилася без тепла через пошкодження газогону Фото: в Харкові третина міста залишилася без газу (t.me/vlastinet)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вночі продовжували обстрілювати Харків та пошкодили газогін, що призвело до масштабної пожежі. Через це третина мешканців міста залишилася без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 5 ранку в результаті обстрілу противником Північної Салтівки окупант пошкодив газогін - 30% мешканців міста залишилися без газу, на місці обстрілів утворилася пожежа газу, яка триває досі. Рятувальники посилено працюють на місці події", - зазначив він.

Вночі Харків обстріляли близько 29 раз, проте вороги не завдавали авіаційних ударів.

Ввечері російські окупанти системою залпового вогню "Смерч" пошкодили купол ТРЦ "Нікольський", через що стався обвал в середину.Також постраждали житлові будинки.

Всього за минулу добу ворог наніс 74 артилерійських та мінометних обстрілів в Харківській області. Атаки були в районах Олексіївки, П’ятихаток, Північного шосе, Білогородського шосе, Холодної Гори, Дергачів, Чугуєва, Північної та Південної Салтівки, района ст. метро "академіка Барабашова", центр міста Харкова.

Нагадаємо, окупанти в результаті обстрілів пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь. Без газу та тепла залишилися понад 1 млн українців.

Детальніше про Харків та Харківську область можна дізнатися в матеріалі РБК-Україні.

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