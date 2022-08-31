ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибухи у Харкові: "приліт" був у житловий будинок, почалася пожежа

Новость на русском →
Харків, Середа 31 серпня 2022 00:02
Вибухи у Харкові: "приліт" був у житловий будинок, почалася пожежа Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові вкотре прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 00:27

"Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих", - повідомив мер Ігор Терехов.

Оновлено 00:45

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, вчора близько 7:00 росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова.

Крім того, окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять"прильотів". Унаслідок обстрілу загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням
Щоб деокупація відбулася швидше. Зеленський звернувся до жителів Криму з проханням
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні