Вибухи у Харкові: "приліт" був у житловий будинок, почалася пожежа

У Харкові вкотре прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено 00:27

"Приліт у Київському районі, у центрі міста. Пряме потрапляння до житлового будинку. Пожежа. Є інформація про постраждалих", - повідомив мер Ігор Терехов.

Оновлено 00:45

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, повідомили в ОВА.

Нагадаємо, вчора близько 7:00 росіяни завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова.

Крім того, окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Всього зафіксовано дев'ять"прильотів". Унаслідок обстрілу загинули дві людини, ще 11 отримали поранення.

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