Обстріл Індустріального району Харкова: є загиблі та поранені
Фото: наслідки обстрілу Харкова (ілюстративне фото/Getty Images)
Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова є загиблі та поранені. Двоє людей загинули, ще 5 травмовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення", - зазначив він.
За даними очільника регіону, усі профільні служби працюють на місцях влучань.
Окрім того, мер Харкова Ігор Терехов показав наслідки обстрілу Індустріального району міста.
Як повідомлялось, у Харкові прогриміли вибухи. На момент вибухів в області повітряна тривога не була оголошена, проте пізніше в місті зазвучали сирени.
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