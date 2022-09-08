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Обстріл Індустріального району Харкова: є загиблі та поранені

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Харків, Четвер 08 вересня 2022 11:06
Обстріл Індустріального району Харкова: є загиблі та поранені Фото: наслідки обстрілу Харкова (ілюстративне фото/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова є загиблі та поранені. Двоє людей загинули, ще 5 травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення", - зазначив він.

За даними очільника регіону, усі профільні служби працюють на місцях влучань.

Окрім того, мер Харкова Ігор Терехов показав наслідки обстрілу Індустріального району міста.

Як повідомлялось, у Харкові прогриміли вибухи. На момент вибухів в області повітряна тривога не була оголошена, проте пізніше в місті зазвучали сирени.

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