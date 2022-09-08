У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи. На момент вибухів в області повітряна тривога не була оголошена, проте пізніше в місті зазвучали сирени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Суспільне".
На даний момент ніякої офіційної інформації немає.
Оновлено (10: 15)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють Немишлянський район міста.
"Попередньо з РСЗВ. Про постраждалих і руйнування інформація уточнюється", - написав він у Telegram.
Оновлено (10: 35)
Пізніше Терехов повідомив, що так само під ворожим вогнем Індустріальний район. Попередньо зафіксовано два"Прильоти".
"Один в адміністративну будівлю. За другим інформація уточнюється. Також поки немає інформації про постраждалих", - додав він.
Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. В результаті атаки ворога загинула місцева мешканка.
Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про знищення російського складу з ракетами С-300 для обстрілів Харкова.
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