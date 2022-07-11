У Харкові сьогодні росіяни вбили 6 людей, 31 - поранено: прокуратура завела справу
Внаслідок масового обстрілу окупантами Харкова загинуло 6 людей та 31 поранено. Прокуратура розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
11 липня 2022 року близько 10:00 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова.
Під вогнем окупантів опинилися приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж. За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років.
Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.
Нагадаємо, у Харкові сьогодні вранці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За словами голови Харківської ОВА, попередньо, російські війська завдали ударів з систем залпового вогню.
Спочатку повідомлялось про трьох загиблих та 28 поранених. Пізніше стало відомо, що РФ випустила по Харкову 10 ракет.
У місті через обстріл 11 липня тимчасово призупинили рух Салтівською лінією метрополітену. Також призупинено рух декількох маршрутів тролейбусів, автобусів та трамвая.