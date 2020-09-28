У Харкові СБУ викрила групу, яка підробила і продала ліки на 15 млн гривень

У Харкові Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність виробників фальсифікованих анаболічних і сильнодіючих ліків. Зловмисники продавали підробки під виглядом продукції відомих фармацевтичних виробників.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, нелегальний бізнес організували четверо жителів Харкова і Києва. Вони замовляли сировину для фальсифікату поштовими відправленнями з однієї із країн Східної Азії. Саме виробництво медикаментів велося кустарним способом в орендованому приміщенні в харківській промисловій зоні.

Підробляли упаковки, голограми та інструкції в одній із міських друкарень, де працював один зі спільників. Надалі підробки продавалися через інтернет-магазин. За попередніми оцінками, обсяг проданого фальсифікату оцінюється у більш ніж 15 млн гривень.

Чотирьом учасникам групи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.321-1 (фальсифікація лікарських засобів) Кримінального кодексу. Двом із них судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове слідство.

Фото: підроблені ліки (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабне виробництво неякісних і небезпечних для здоров'я антисептичних засобів в Київській області.

Крім того, в Херсонській області правоохоронці викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків.

Також СБУ заблокувала виробництво фальсифікованих лікарських засобів в Дніпрі.