ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людини

Новость на русском →
Харків, Вівторок 19 квітня 2022 19:46
У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людини Наслідки обстрілу у Харкові (prokuratura_kharki)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові внаслідок чергового обстрілу російськими окупантами загинуло 4 людини та 14 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Сьогодні, 19 квітня близько 13:20 російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район.

Зокрема, внаслідок обстрілу загинуло 4 людини та ще 14 мирних мешканців отримали поранення.

Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людиниУ Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людиниУ Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людиниУ Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людиниУ Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людиниНаслідки обстрілу у Харкові (prokuratura_kharki)

Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, постраждали співробітники.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас