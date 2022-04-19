У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людини

У Харкові внаслідок чергового обстрілу російськими окупантами загинуло 4 людини та 14 поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Зокрема, внаслідок обстрілу загинуло 4 людини та ще 14 мирних мешканців отримали поранення.

Сьогодні, 19 квітня близько 13:20 російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, постраждали співробітники.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!