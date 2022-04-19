У Харкові внаслідок чергового обстрілу окупантами загинуло 4 людини
У Харкові внаслідок чергового обстрілу російськими окупантами загинуло 4 людини та 14 поранено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Сьогодні, 19 квітня близько 13:20 російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район.
Зокрема, внаслідок обстрілу загинуло 4 людини та ще 14 мирних мешканців отримали поранення.
Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наслідки обстрілу у Харкові (prokuratura_kharki)
Раніше ми повідомляли, що у Харкові окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню, постраждали співробітники.
Також ми писали, що у Харкові внаслідок обстрілу середмістя загинуло 5 людей.
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