В Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человека
В Харькове в результате очередного обстрела российскими оккупантами погибло 4 человека и 14 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сегодня, 19 апреля около 13:20 российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район.
В частности, в результате обстрела погибли 4 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения.
Повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Последствия обстрела в Харькове (prokuratura_kharki)
Ранее мы сообщали, что в Харькове оккупанты ракетой уничтожили гуманитарную кухню, пострадали сотрудники.
Также мы писали, что в Харькове в результате обстрела центра погибли 5 человек.
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