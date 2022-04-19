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В Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человека

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Харьков, Вторник 19 апреля 2022 19:46
В Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человека Последствия обстрела в Харькове (prokuratura_kharki)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове в результате очередного обстрела российскими оккупантами погибло 4 человека и 14 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сегодня, 19 апреля около 13:20 российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район.

В частности, в результате обстрела погибли 4 человека и еще 14 мирных жителей получили ранения.

Повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человекаВ Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человекаВ Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человекаВ Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человекаВ Харькове в результате очередного обстрела оккупантами погибло 4 человекаПоследствия обстрела в Харькове (prokuratura_kharki)

Ранее мы сообщали, что в Харькове оккупанты ракетой уничтожили гуманитарную кухню, пострадали сотрудники.

Также мы писали, что в Харькове в результате обстрела центра погибли 5 человек.

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