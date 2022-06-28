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Чи є загроза наступу на Харків: оцінка військового

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Харків, Вівторок 28 червня 2022 08:45
Чи є загроза наступу на Харків: оцінка військового Фото: Сергій Кривонос (aleksandrblagii)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Загрози наступу російських військ на Харків на цей час немає. Оскільки у ворога зараз недостатньо живої сили на цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

Яка мета росіян зараз

За його словами, навколо Харкова йдуть бої місцевого значення і росіяни мають достатньо серйозну перевагу в засобах вогневого ураження і вони їх ефективно використовують.

"Наше завдання - триматися за свої позиції, намагатися якомога глибше заритися, щоби особовий склад, який ми маємо в окопах, був живий, здоровий і спроможний виконувати подальші завдання", - каже Кривонос.

Він зазначив, що окупанти на певних етапах втратили свій наступальний потенціал.

"Не повністю - на деяких ділянках вони намагаються накопичити сили. Це стосується Сіверськодонецька (Сєвєродонецька), району Лисичанська. Також можливо, що певні дії будуть і в районі Харкова", - підкреслив військовий.

Як пояснює Кривонос, у росіян є вогнева перевага, перевага в кількості техніки, але з людським потенціалом у них уже починаються проблеми.

"Це не означає, що в них уже немає людей - російська армія значно більша за своєю чисельністю. Поки що Путін не оголошував загальну мобілізацію, щоби продавити свої бажання знищити Україну як незалежну державу", - наголошує генерал.

Втім, він попереджає, що нам потрібно бути готовими до наступальних дій в Луганській області, адже росіяни хочуть закінчити її захоплення і, можливо, також закінчити те оперативне оточення, яке вони намагаються там зробити.

Чи буде наступ РФ на Харків?

"Що стосується Харкова, поки що немає такої чіткої інформації, що вони хочуть продовжити наступ на Харків, бо це не маленьке місто. Для наступу їм треба мати величезну кількість ресурсів, а їх у такій кількості в росіян немає. Можливо, вони здатні перекинути якісь значно більші сили на харківський напрямок, але тоді вони мусять десь їх зняти", - резюмує Кривонос.

Нагадаємо, що підрозділи російських військ продовжують обстрілювати Харків і прилеглі населені пункти. У Міноборони пояснили, навіщо це РФ.

Додамо, нещодавно голова Харківської ОВА Олег Синьогубові заявив, що українські військові проводять підготовку до можливого нового наступу Росії на місто.

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