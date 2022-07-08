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Ніч в Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілів, - голова ОВА

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Харків, П'ятниця 08 липня 2022 10:04
Ніч в Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілів, - голова ОВА Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Харків цієї ночі не піддавався ворожим обстрілам російських окупантів. Це вперше за декілька тижнів у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Цієї ночі вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова. Але не маємо права втрачати пильність. Адже тільки вчора ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район міста", - написав Синєгубов.

За його словами, внаслідок вечірнього обстрілу пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди.

"Рятувальники весь вечір ліквідовували загоряння. Внаслідок обстрілу 3 мирних людей загинули, 5 поранені", - інформує голова ОВА.

При цьому по області російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області.

"Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки та господарчі споруди, пожежі на відкритих територіях. Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень 2 людей, ще 2 цивільних поранені в Циркунах, Харківського району. 71-річна жінка в Циркунах унаслідок обстрілів, на жаль, загинула", - повідомив Синєгубов.

За його словами, загалом за добу в Харківській області загинули 4 людей, 9 - поранені.

Нагадаємо, що бійці ДПСУ показали зачистку Харківської області від російських окупантів.

Додамо, за даними Генштабу на Харківському напрямку українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.

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