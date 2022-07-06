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У Харкові прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги

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Харків, Середа 06 липня 2022 01:00
У Харкові прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги Фото: у Харкові прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові вночі прогриміли вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

Очевидці повідомляють, що після вибухів почалася пожежа в одному з районів міста.

У Харкові прогриміли вибухи під час сигналу повітряної тривоги

Нагадаємо, вночі 4 липня російські війська вкотре обстріляли місто. Ціллю окупантів стала школа в Шевченківському районі.

Російські війська продовжують масовано обстрілювати українські міста. В українській розвідці вважають, що посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

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